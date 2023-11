Die besten Automaten-Spiele um Echtgeld im Online-Casino 2023

Unsere Experten haben die besten Echtgeld-Automaten-Spiele anhand von Kriterien wie Bonus, Grafik, Spielablauf und Auszahlung für alle Fans von Automaten-Spielen untersucht. Im folgenden Artikel findest du Informationen über die besten die Automaten-Spiele mit den höchsten Auszahlungen und wo du diese in Online-Casinos mit deutscher Lizenz um Echtgeld spielen kannst.

Warum sind Automaten-Spiele so beliebt?

Automaten-Spiele, auch bekannt als Spielautomaten oder Slots, sind einfache, aber unterhaltsame Spiele in Online-Casinos, Spielotheken oder Spielbanken. Ziel ist es, eine Gewinnkombination zu erzielen, indem Du bestimmte Symbole auf den Walzen landest.

Hier sind einige Gründe, warum Automaten-Spiele zu den beliebtesten Formen des Glücksspiels gehören.

Einfach zu spielen: Automatenspiele sind sehr einfach zu spielen und erfordern kein kompliziertes Wissen oder Strategien.

Große Auswahl an Spielen: Es gibt eine riesige Auswahl an Spielen mit verschiedenen Themen und Funktionen, so dass für jeden etwas

Niedriger Einsatz: Im Vergleich zu anderen Casino-Spielen wie Poker oder Blackjack kannst Du bei Slots oft mit einem sehr niedrigen Einsatz spielen.

Potenziell hohe Auszahlungen: Obwohl die Gewinnchancen niedriger sind als bei einigen anderen Spielen, gibt es oft die Möglichkeit, große Jackpots zu gewinnen.

Unterhaltsam: Moderne Video-Slots bieten aufwändige Grafiken, Animationen, Sounds und Spielfunktionen, die für abwechslungsreiches Vergnügen sorgen.

Wie spielt man Automaten-Spiele?

Die meisten Automaten-Spiele haben eine ähnliche Struktur, die aus den folgenden Elementen besteht:

Walzen: Die meisten Slots haben drei oder fünf Walzen, die sich drehen, wenn Du den Spin-Knopf drückst.

Symbole: Jedes Spiel hat eine einzigartige Reihe von Symbolen, die auf den Walzen angezeigt werden. Du musst eine bestimmte Anzahl von Symbolen auf den Walzen landen, um eine Gewinnkombination zu erzielen.

Gewinnlinien: Die Gewinnlinien geben an, in welcher Kombination die Symbole auf den Walzen landen müssen, um einen Gewinn zu erzielen.

Einsatz: Bevor Du ein Spiel startest, musst Du einen Einsatz festlegen. Du kannst normalerweise den Einsatz pro Gewinnlinie oder den Gesamteinsatz festlegen.

Spin-Knopf: Wenn Du bereit bist zu spielen, drücke einfach den Spin-Knopf und die Walzen werden sich drehen.

Bonusrunden: Viele Automaten-Spiele haben Bonusrunden, die ausgelöst werden, wenn bestimmte Symbole auf den Walzen landen. Diese Bonusrunden können oft zusätzliche Gewinnchancen und Preise bieten.

Arten von Automaten-Spielen

Es gibt viele verschiedene Arten von Automaten-Spielen, die sich in ihren Funktionen, Themen und Designs unterscheiden.

Klassische Spielautomaten: Diese Spiele haben oft drei Walzen und eine begrenzte Anzahl von Gewinnlinien. Die Symbole bestehen meist aus Früchten, Bar-Symbolen und Siebenern.

Video-Slots: Die moderne Form der SpielautomatenSpielatuomaten haben oft fünf Walzen und zahlreiche Gewinnlinien. Die Besonderheit sind aufwändige Animationen und Soundeffekte, wie in Computerspielen.

Branded-Slots: Viele moderne Spiele basieren auf Filmen, TV-Shows und anderen Medien und haben oft bekannte Symbole und Soundeffekte.

Jackpot-Slots: Einige Slots locken mit „progressiven Jackpots“, deren mögliche Gewinnsumme sich mit jedem Einsatz erhöhen. Die Gewinne können oft in die Millionen gehen. Damit allerdings ein glücklicher Gewinner den Jackpot erhalten kann, müssen viele Spieler einzahlen (also verlieren).

Mobile Slots: Diese Spiele sind speziell für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets optimiert und bieten eine einfache Bedienung und Navigation.

Die besten Online-Automaten-Spiele um Echtgeld

Die legalen Online-Casinos mit regulierter Glücksspiel-Lizenz in Deutschland bieten viele unterhaltsame Automaten-Spiele. Einige Spiele heben sich jedoch in Bezug auf Grafik, Bonus, Gewinnmöglichkeiten oder Originalität von anderen ab. Die folgenden Automaten-Spiele gehören zu den besten, die der deutsche Glücksspielmarkt zu bieten hat.

Eye of Horus und Book of Ra gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Automaten-Spielen in deutschen Online-Casinos. Beide Spiele haben das Thema ägyptische Mythologie und bieten ein fesselndes Spielerlebnis mit abenteuerlichen Gewinnchancen.

Eye of Horus und Book of Ra sind für ihre hohen Auszahlungsraten bekannt und bieten Spielern die Chance, große Preise zu gewinnen.

Eye of Horus

Beliebter Ägypten-Slot

Joker-Symbol & Freispiel-Modus

3 Reihen

5 Spalten

10 Gewinnlinien

Das Automaten-Spiel Eye of Horus (Link zu neuem Artikel) bietet Spielern die Chance, mit dem ägyptischen Gott Horus Echtgeld zu gewinnen. Das Spiel bietet drei Reihen, fünf Walzen und zehn Gewinnlinien, bei denen vor allem das namensgebende Auge des Horus für hohe Gewinne sorgen kann.

Die Freispiel-Funktion und das Gamble-Feature machen das Spiel abswechslungsreicher und bieten Spielern die Chance, ihre Gewinne zu verdoppeln.

Book of Ra

Das Kultspiel Book of Ra (Link zu neuem Artikel)bietet eine ähnliche Erfahrung, aber mit einem Buch, statt einem Auge als wichtigstes Symbol. Spieler müssen versuchen, drei oder mehr Bücher zu sammeln, um die Freispiel-Funktion zu aktivieren. Während der Freispiele kann das Buch als Wild-Symbol verwendet werden, um Gewinnkombinationen zu bilden. Auch hier gibt es das Gamble-Feature, mit dem Spieler ihre Gewinne verdoppeln können.

Book of Dead

Nach „Book of Ra“ folgte mit dem Book of Dead Slot (Link zu neuem Artikel) ein ähnliches Automaten-Spiel, das immer wieder in den Top-Listen erscheint. Der Slot hat ebenfalls ein ägyptisches Abenteuer-Thema und bietet eine Reihe von Bonusrunden, Freispielen und Joker-Symbolen, die das Spiel so beliebt machen.

Mega Moolah Jackpot

Der Mega Moolah Jackpot ist ein internationaler Online-Casino-Jackpot, in den zahlreiche Casinos einzahlen. Der Jackpot macht alle paar Monate glückliche Gewinner zu Millionären. Der höchste Mega Moolah Jackpot lag im Jahr 2015 bei mehr als 14 Millionen Euro.

Leider bietet aktuell kein Online Casino in Deutschland dieses Automaten-Spiel an. Für Spieler aus Österreich gibt es allerdings die Chance, den riesigen progressiven Jackpot in einem Casino ohne deutsche Lizenz zu gewinnen.

Mega Fortune

Mega Fortune ist ein weiteres bekanntes Automaten-Spiel mit einem großen Online-Casino-Jackpot. Der Slot verfügt über fünf Walzen, 25 Gewinnlinien und eine Vielzahl von Bonus Eigenschaften, darunter Wild-Symbole, Scatter-Symbole und Freispiele.

Gonzo‘s Quest

Gonzo‘s Quest ist ein Abenteuerspiel, das sich um den berühmten spanischen Entdecker Gonzo dreht. Es bietet eine einzigartige Funktion namens „Avalanche-Reels“. Umgesetzt mit einer sehenswerten Animation fallen Symbole von den Walzen, was zu noch mehr Gewinnmöglichkeiten führt.

Starburst

Starburst ist ein farbenfrohes und unterhaltsames Automaten-Spiel mit einem. Es bietet eine Reihe von Joker-Symbolen und Freispielen

Was zeichnet die besten Online-Automaten-Spiele 2023 aus?

Die besten Online-Automaten-Spiele 2023 haben eine zeitlose Thematik und bieten ein besonderes Spielerlebnis mit außergewöhnlichen Gewinnmöglichkeiten. Das kann entweder über einen progressiven Jackpot oder über lukrative Bonus-Runden passieren. Aus diesem Grund sind auch Klassiker wie Book of Ra und Eye of Horus nach wie vor unter den beliebtesten Online-Automaten-Spielen.

Thema und Grafik

Wähle Automaten-Spiele mit einem Thema, das dich interessiert und begeistert. Auch die Grafiken und Soundeffekte sollten ansprechend sein.

Gewinnchancen

Informiere dich über die Auszahlungsquoten und Gewinnchancen des Spiels, um sicherzustellen, dass Sie eine gute Chance haben, Geld zu gewinnen.

Bonusrunden & Freispiele

Einige Spiele bieten Bonus-Funktionen wie Freispiele oder zusätzliche Gewinnmöglichkeiten. Überprüfe, ob das Spiel diese Funktionen hat und ob sie für dich von Interesse sind.

Mobile Version

Wenn du gerne auf dem Smartphone spielst, solltest du Automaten-Spiele wählen, die für mobile Geräte optimiert sind, da die verkleinerte Darstellung sonst das Spielvergnügen trüben kann.

So kannst du die besten Automaten-Spiele im Online-Casino spielen

Das Spielen von Automaten-Spielen um echtes Geld in einem Online-Casino ist eigentlich ganz einfach. Falls du ein Anfänger bist, folge unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Online-Casino auswählen

Wähle ein Online-Casino, das eine große Auswahl an Automaten-Spielen hat. Prüfe außerdem, ob es einen Bonus für neue Spieler gibt, mit dem du deine Lieblings-Spiele auf Herz und Nieren testen kannst!

2. Konto erstellen

Melde dich für ein Konto an, indem du deinen Namen, Adresse und E-Mail in das Anmeldeformular einträgst. Das dauert normalerweise keine fünf Minuten.

Falls du einen Bonus-Code hast, gib diesen auch an, um dir Extra-Echtgeld auf deine Einzahlung zu sichern.

3. Geld einzahlen

Du kannst in den meisten Online-Casinos die verfügbaren Automaten-Spiele kostenlos testen. Wenn du aber etwas gewinnen willst, kannst du Geld auf das Spielerkonto einzahlen. Zu den verfügbaren Zahlungsmethoden gehören Online-Überweisung, PayPal oder andere Zahlungsdienste sowie Kreditkarten.

4. Automaten-Spiel auswählen

Wenn du bereits die Automaten-Spiele kostenlos im Demo-Modus gespielt hast, fällt dir die Auswahl wahrscheinlich leichter. Viele Online-Casinos haben auch eine Kategorie mit den beliebtesten Spielen. Wähle einfach das Spiel aus, das dir am liebsten ist und beginne mit niedrigen Einsätzen.