Bonus Casino: Infos, Tipps & Angebote

Was ist ein Bonus Casino?

Ein Bonus Casino ist ein Online-Casino, das seinen Spielern verschiedene Arten von Bonusangeboten zur Verfügung stellt. Diese Boni können zum Beispiel Freispiele, Einzahlungsboni, Cashback-Angebote oder Treuepunkte sein. Das Ziel der Bonusangebote ist es, neue Spieler zu gewinnen und bestehende Spieler zu belohnen und zu binden.

7 Vorteile von Bonus Casinos

Du bekommst zusätzliches Geld zum Spielen.

zum Spielen. Du kannst neue Spiele ausprobieren .

. Du musst weniger eigenes Geld einsetzen.

einsetzen. Du kannst höhere Einsätze tätigen und größere Gewinne erzielen.

und erzielen. Du hast mehr Spielzeit und damit mehr Spaß.

und damit mehr Spaß. Mit Cashback-Angeboten kannst du Verluste minimieren .

. Du kannst Treuepunkte sammeln und gegen tolle Prämien eintauschen.

Die meisten Casino-Boni sind an Umsatzbedingungen gebunden. Es lohnt sich, die Angebote verschiedener Bonus Casinos zu vergleichen, um das beste Angebot zu finden.

Angebote im Bonus Casino

Ein Bonus ist ein Anreiz, den Online-Casinos Spielern bieten, um sie dazu zu ermutigen, mehr zu spielen oder neue Spieler anzulocken. Das sind die verschiedenen Arten von Bonus-Angeboten, die von Bonus-Casinos angeboten werden.

Einzahlungsbonus (Willkommensbonus)

Freispiele

Cashback-Angebote

Treuepunkte

Turniere

VIP-Programme

Reload-Bonus

High-Roller-Bonus

No-Deposit-Bonus

Einzahlungsbonus (Willkommensbonus)

Ein Einzahlungsbonus oder auch Willkommensbonus genannt, ist ein Bonus, den Du erhältst, wenn Du zum ersten Mal Geld auf Dein Spielerkonto im Bonus Casino einzahlst. Die meisten Bonus Casinos bieten einen 100% Bonus auf Deine erste Einzahlung an, manchmal auch mehr.

Wenn Du zum Beispiel 100 € einzahlst, erhältst Du vom Online Casino nochmal 100 € Bonus auf dein Spielerkonto hinzu und kannst mit 200 Euro spielen.

In der Regel hat ein Willkommensbonus eine Obergrenze, z.B. bis zu einem Betrag von 100 €.

Freispiele

Freispiele sind eine Art Bonus, der Dir ermöglicht, an bestimmten Spielautomaten zu spielen, ohne Geld aus Deiner eigenen Tasche zu riskieren. Einige Bonus Casinos bieten Freispiele nur als Teil ihres Willkommensbonus an, während andere sie als regelmäßige Promotionen z.B. an bestimmten Wochentagen anbieten. Normalerweise musst Du jedoch bestimmte Bedingungen erfüllen, um Deine Gewinne aus Freispielen auszahlen zu können.

Cashback-Angebote

Ein Cashback-Angebot ist ein Bonus, bei dem Du einen Prozentsatz Deiner Verluste zurück erhältst. Zum Beispiel, wenn Du an einem bestimmten Tag 100 € verlierst und das Bonus Casino ein 10% Cashback-Angebot hat, würdest Du 10 € zurückbekommen.

Treuepunkte

Treuepunkte sind Belohnungen, die Du erhältst, wenn Du in einem Bonus Casino spielst. Du sammelst normalerweise Punkte, wenn Du Einsätze tätigst. Je mehr Punkte Du sammelst, desto höher wird Dein Status im VIP-Programm. Treuepunkte können oft gegen Geld, Boni oder Sachprämien eingelöst werden.

Turniere

Manche Bonus Casinos bieten Turniere an, bei denen Du gegen andere Spieler antreten kannst, um einen Preispool zu gewinnen. Die meisten Turniere erfordern eine Anmeldegebühr und der Preispool wird normalerweise unter den besten Spielern aufgeteilt. Turniere können in verschiedenen Formaten stattfinden, z.B. als Slot-Turniere zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen längeren Zeitraum hinweg.

VIP-Programme

Ein VIP-Programm ist ein Belohnungsprogramm, das Bonus Casinos ihren treuesten Spielern anbieten. Je mehr Du spielst, desto höher wird Dein Status im VIP-Programm, und Du erhältst bessere Belohnungen wie exklusive Boni, personalisierte Angebote und vieles mehr.

Reload-Bonus

Ein Reload-Bonus ist ein Bonus, den Du erhältst, wenn Du nach Deiner ersten Einzahlung weitere Einzahlungen tätigst. Der Reload-Bonus ist normalerweise kleiner als der Willkommensbonus, aber es ist eine gute Möglichkeit, zusätzliches Geld zu erhalten, wenn Du weiterhin in einem Bonus Casino spielst.

High-Roller-Bonus

Ein High-Roller-Bonus ist ein Bonus, der speziell für Spieler mit hohen Einsätzen gedacht ist. Wenn Du also ein High Roller bist und große Einsätze tätigst, kannst Du oft von einem speziellen Bonus profitieren. Dies kann in Form eines höheren Willkommensbonus, eines speziellen VIP-Status oder eines exklusiven Cashback-Angebots erfolgen.

No-Deposit-Bonus

Ein No-Deposit-Bonus, auch bekannt als Bonus ohne Einzahlung, ist ein Bonus, den Du erhältst, ohne Geld auf Dein Spielerkonto einzahlen zu müssen. Das ist eine großartige Möglichkeit, um ein Bonus Casino auszuprobieren, ohne ein finanzielles Risiko einzugehen. Die meisten No-Deposit-Boni sind jedoch mit bestimmten Bedingungen verbunden, z.B. hohen Umsatzbedingungen oder Einschränkungen bei der Auszahlung von Gewinnen.

Bonusbedingungen mit Umsatzanforderungen

Casinos verschenken leider kein Geld, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Jeder Bonus ist an mehr oder weniger strenge Bedingungen und Umsatzanforderungen geknüpft, die verhindern sollen, dass die Spieler das „geschenkte Geld“ allzu leicht in Gewinne umwandeln können.

In vielen Bonusbedingungen von Online Casinos stehen deswegen auch Dinge, wie „Der Bonus dient rein zur Unterhaltung“ und Spieler mit „Gewinnabsicht“ können gegen die Bonusbedingungen verstoßen.

Es ist wichtig, die Bonusbedingungen und AGBs des jeweiligen Casinos zu lesen und zu verstehen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Ein guter Tipp ist es, sich immer die Bonusbedingungen im Voraus anzuschauen und zu prüfen, ob sie realistisch sind und ob Du die Anforderungen erfüllen kannst.

Die Bonusbedingungen legen fest, was du machen musst, bevor das Bonus Geld wirklich dir gehört.

Du musst jeden Bonus eine gewisse Anzahl mal umsetzen, bevor er ausgezahlt werden kann.

In den Bonusbedingungen steht, wie hoch der Umsatz mit dem Bonusgeld sein muss und welche Spiele zum Bonusumsatz beitragen.

Beispielsweise kann ein Casino einen Willkommensbonus von 100% bis zu 100 Euro anbieten, der 40-mal umgesetzt werden muss, bevor er ausgezahlt werden kann.

Wenn Du also 100 Euro eingezahlt hast, erhältst Du weitere 100 Euro als Bonus und musst nun dieses Bonusgeld so oft einsetzen, bis du 4.000 Euro (40 x 100) an Umsatz erreicht hat.

Beachte, dass es dabei nicht darum geht, wie viel du gewinnst, sondern die Gesamtsumme aller Einsätze. Wenn du einen großen Gewinn erzielst, kannst du diesen erst auszahlen lassen, wenn die Umsatzsumme erreicht ist.

Tipps zu Bonus Casinos

Wenn Du ein Bonus Casino auswählst, gibt es einige Dinge, auf die Du achten solltest. Hier sind einige Tipps.

Lizenzen und Regulierungen: Stelle sicher, dass das Casino in Deutschland lizenziert und reguliert ist. Dies gewährleistet die Sicherheit und Fairness des Casinos und gibt Dir die Gewissheit, dass Du in guten Händen bist.

Boni und Aktionen: Überprüfe die verfügbaren Boni und Aktionen und entscheide, welche am besten zu Dir passen. Denke daran, dass Boni immer mit Bedingungen verbunden sind und Du sicherstellen solltest, dass Du diese Bedingungen erfüllen kannst.

Auswahl an Spielen: Prüfe, ob das Casino eine gute Auswahl an Spielen hat, die deinen Bedürfnissen entsprechen. Es ist wichtig, dass Du Dich in einem Casino wohlfühlst und Spiele findest, die Dir Spaß machen.

Zahlungsmethoden: Überprüfe, welche Zahlungsmethoden das Casino akzeptiert und ob diese für Dich geeignet sind. Es ist auch wichtig zu überprüfen, wie schnell Auszahlungen bearbeitet werden und ob es Gebühren gibt.

Kundenservice: Überprüfe, ob das Casino einen guten Kundenservice hat und wie leicht es ist, Unterstützung zu erhalten, wenn Du Fragen oder Probleme hast.

Häufig gestellte Fragen

Sind Casino-Boni wirklich kostenlos?

Nein, die meisten Casino-Boni sind an Umsatzbedingungen gebunden. Du musst den Bonus eine bestimmte Anzahl mal umsetzen, bevor du ihn auszahlen kannst.

Kann ich einen Bonus auch ablehnen?

Ja, du kannst einen Bonus in der Regel ablehnen, wenn du nicht an den Bedingungen interessiert bist oder wenn du lieber ohne Bonus spielen möchtest.

Gibt es auch Boni für Bestandskunden?

Ja, viele Casinos bieten auch für Bestandskunden regelmäßige Bonusangebote an, wie beispielsweise Reload-Boni oder Treuepunkte.

Kann ich auch mobil einen Bonus nutzen?

Ja, die meisten Bonusangebote stehen auch für mobile Spieler zur Verfügung. Achte jedoch darauf, dass du die Bedingungen des Bonus auch auf dem mobilen Gerät sorgfältig durchliest.

Brauche ich einen Code?

Bonus Codes sind nicht immer notwendig, um einen Bonus im Online Casino zu erhalten. Einige Casinos bieten Boni automatisch an, sobald man bestimmte Bedingungen erfüllt, wie zum Beispiel eine Einzahlung tätigen oder eine bestimmte Anzahl von Spielen spielen. Falls der Bonus nicht direkt bei der Einzahlung ausgewählt werden kann, solltest du einfach den Kundensupport kontaktieren, um zu klären, wie du an den Bonus kommst.

Kann ich einen Bonus im Online Casino auf alle Spiele anwenden?

Normalerweise kann man das Bonusgeld im Online Casino nutzen, um alle Spiele zu spielen. Es kann aber sein, dass ein Bonus nur an bestimmten Spielen genutzt werden kann. Es können auch einige Spiele vom Bonus-Umsatz ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel progressive Jackpot-Spiele. Man kann diese zwar mit dem Bonusgeld spielen, allerdings zählen die Einsätze nicht zum Umsatz.

