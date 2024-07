Olympia 2024: Die Eröffnungsfeier heute live im TV, Stream und Ticker - Riesiger Ansturm beim Einlass

von SPORT1 26.07.2024 • 17:55 Uhr Am Abend findet die offizielle Eröffnungsfeier von Olympia 2024 in Paris statt. Hier erfahren Sie, wo das mit Spannung erwartete Großereignis auf der Seine live im Free-TV und Stream zu sehen ist.

Am Abend werden die Olympische Spiele in Paris offiziell eröffnet. Das französische Organisations-Komitee hat sich dabei etwas ganz Besonderes ausgedacht. Zum ersten Mal findet die Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion statt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Zeremonie wird entlang der Seine in der Innenstadt abgehalten. Der Zuschauer-Andrang ist kurz vor Beginn der Eröffnungsfeier um 19.30 Uhr bereits enorm. Um 17.30 Uhr war die Schlange bei den Fans ohne Ticket schon mehr als 500 Meter lang.

Die Schlangen an den Einlässen für Ticketinhaber sind kürzer, aber auch bis zu 80 Meter lang, wie SPORT1 aus Paris berichtet.

Vor den Einlässen bilden sich bereits lange Schlangen

Hier erfahren Sie, wo das mit Spannung erwartete Großereignis auf der Seine live im Free-TV und Stream zu sehen ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hier können Sie die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 heute live im TV und Stream verfolgen

TV: Eurosport und ARD

Eurosport und ARD Stream: eurosport.de, discovery+, sportschau.de

eurosport.de, discovery+, sportschau.de Ticker: sport1.de und SPORT1 App

Wie erfolgt der Einzug der Athletinnen und Athleten?

Die Sportler werden mit Booten über die Seine zum Trocadero gebracht. Die über dreistündige Eröffnungsfeier soll am Freitag gegen 19:30 Uhr starten. Das Boot mit Team D wird an dritter Stelle die Seine entlangfahren. Traditionell macht Griechenland den Auftakt an erster Stelle, gefolgt von dem Boot des IOC Refugee Olympic Team. Mit auf dem Boot des Team D befinden sich zudem Delegationen aus den Nationen Afghanistan, Albanien, Algerien und Südafrika.

Angeführt vom Fahnenträger-Duo Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder nehmen rund 150 Athleten und Athletinnen des Team D aus den Sportarten Badminton, Basketball (3x3 & Halle), Beach-Volleyball, Bogenschießen, Fechten, Handball, Hockey, Judo, Kanu-Slalom, Leichtathletik, Reitsport, Segeln, Tennis, Turnen (Trampolin) und Wasserspringen an der Eröffnungsfeier teil. Hinzu kommen rund 100 Trainer*innen, Betreuer*innen und Offizielle des Team Deutschland.

Es wird mit rund 600.000 Zuschauern gerechnet. Die Strecke der Eröffnungsfeier verläuft auf über etwa sechs Kilometern von Ost nach West und führt durch mehrere Stadtteile und an zahlreichen berühmten Wahrzeichen (darunter Notre-Dame, Place de la Concorde, Champs-Élysées, Eiffelturm und Louvre) vorbei.

{ "placeholderType": "MREC" }

Olympische Spiele: Schröder und Wagner deutsche Fahnenträger

Basketballer Dennis Schröder wird die deutsche Fahne am Freitag gemeinsam mit Judoka Anna-Maria Wagner tragen. Zuvor hatte er sich bei einer Abstimmung unter Fans und Athleten durchgesetzt. „Das ist für den deutschen Basketball unglaublich, für Dennis fantastisch und auch für die gesamte Olympia-Mannschaft“, sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) bei ran.de.

Die Olympia-Eröffnungsfeier wird am Freitag live im Free-TV von der ARD und Eurosport übertragen. Die Live-Übertragung der ARD aus Paris startet um 18.00 Uhr. Die Moderation übernehmen Alexander Bommes und Esther Sedlaczek, die bereits bei der EM 2024 im Einsatz waren. Kommentator der Eröffnungsfeier ist Tom Bartels, der von Friederike Hofmann unterstützt wird.

Bei Eurosport melden sich am Freitag ab 18.00 Uhr Thomas Wagner und Olympiaexperte Fabian Hambüchen. Die Eröffnungsfeier wird von Kommentator Sigi Heinrich begleitet.

Olympia 2024: Wer singt bei der Eröffnung?

Der Rote Teppich ist ausgerollt: Drei Tage vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele sind Weltstars wie Lady Gaga, Celine Dion und Snoop Dogg in Paris angekommen. Doch wer von den Künstlern auch bei der mit Spannung erwarteten Zeremonie am Freitag auftreten wird, hat das Organisationskomitee noch nicht bekannt gegeben. Dazu kam noch die Information: Die französische Sängerin Aya Nakamura, deren Name schon seit Monaten für einen Auftritt bei der Eröffnung gehandelt wird, soll laut einer Insiderquelle in Dior auftreten.

Rapper Snoop Dogg trägt die Fackel

Sicher ist bereits, dass Rapper Snoop Dogg am Freitag einer der letzten Träger der Olympischen Fackel sein wird. Der Amerikaner wird die Fackel durch die Straßen von Saint-Denis tragen, wie Bürgermeister Mathieu Hanotin bei AFP publik machte. Zu den Auserwählten gehören demnach auch Schauspielerin Laetitia Casta, der französische Rapper MC Solaar und der frühere Hochsprung-Weltrekordler Sergej Bubka aus der Ukraine.

 +17 Olympia 2024: Auf diese Top-Stars sollten Sie achten

Olympia 2024: TV-Übertragung rund um die Uhr

So präsentiert sich der eigene, frei empfangbare Sender Eurosport 1 als einziger Anbieter im deutschen Fernsehen, der an allen Wettkampftagen live und rund um die Uhr aus der französischen Metropole berichtet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch in diesem Jahr liefern die ARD und das ZDF im Wechsel die Olympia-Bilder in die Heimat. Am 25. Juli steigt das Zweite mit dem Auftakt der DFB-Frauen gegen Australien (19.00 Uhr) ein, die ARD zieht dann mit der pompösen Eröffnungsfeier auf der Seine (26.) und dem ersten offiziellen Wettkampftag (27.) nach. Die beiden Sender zeigen rund 240 Stunden live im linearen Programm, die Übertragungen starten jeweils gegen 7.30 Uhr und enden um Mitternacht.

TV-Sender setzen auf Livestreams