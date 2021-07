World Matchplay Darts: Wright besiegt Smith, van Gerwen gegen Aspinall

Aber dann machte der World-Matchplay-Finalist von 2017 den Sack zu und löste sein Halbfinal-Ticket. Am Ende stand der Schotte bei einem starken Dreier-Average von 100,37 Punkten und blieb damit bereits zum zwölften Mal in seiner Karriere in einem World-Matchplay-Duell über 100 Punkten. Dazu zauberte er noch neunmal die 180 ans Board.