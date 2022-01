Darts, Q-School: Sherrock und Schmutzler mit dem Rücken zur Wand - Peters und Montgomery holen Tourkarte

Gleiches gilt für Fabian Schmutzler. Er verlor am Freitag in der europäischen Q-School in Niedernhausen bereits sein Auftaktmatch. Mit 1:6 unterlag „The Fabulous Fab“ dem Niederländer Jeremy van der Winkel. Die Top 11, die am Ende neben den Tagessiegern eine Tourkarte bekommen, scheinen für den 16-Jährigen schon fast außer Reichweite zu sein.