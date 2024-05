Darts-Star verweigert Spiel gegen Transfrau van Leuven

Erneuter Wirbel um Transfrau Noa-Lynn van Leuven: Die Dartsspielerin hätte am Wochenende im Zuge des WDF-Turniers in Dänemark gegen Deta Hedman gespielt. Allerdings weigerte sich Hedman, gegen van Leuven anzutreten.

Die beiden Spielerinnen hätten sich bei den WDF Denmark Open im Viertelfinale gegenübergestanden, doch Hedman trat nicht an und zog sich aus dem Turnier zurück. Die 64 Jahre alte Jamaikanerin ist erklärte und entschiedene Gegnerin der Zulassung von Transgender-Spielerinnen bei Frauenturnieren ist. Mit ihrer Aktion wollte sie ihre Haltung nochmals unterstreichen.

Deta Hedman gegen Transfrauen bei Frauen-Turnieren

Bereits in der Vergangenheit forderte Hedman die Darts-Verbände PDC und WDF auf, van Leuven den Zugang zu Frauenturnieren zu verwehren. Hedman, dreimalige Finalistin bei der BDO-WM der Frauen, schrieb sie auf X: „Ich habe immer gesagt, dass ich aufhören werde, wenn der Spaß an diesem Sport verschwunden ist. Mit den aktuellen Problemen im Frauendartssport rückt dieser Moment immer näher.“

Seit ihrem Sieg Mitte März beim PDC-Turnier der Frauen in Hildesheim prasselt auf van Leuven, die bis 2014 ein Mann war, sich samt Hormontherapie umoperieren ließ und nun bei Frauen-Turnieren antritt, viel ein.

Nach ihrem Erfolg schlug die Stimmung um, ihre niederländischen Teamkolleginnen Aileen de Graaf und Anca Zijlstra zogen sich aus Protest aus dem Nationalteam zurück. „In dem Moment, in dem man sich schämt, für die niederländische Mannschaft zu spielen, weil ein biologischer Mann im Frauenteam spielt, ist es Zeit zu gehen“, schrieb die 50 Jahre alte Zijlstra als Begründung bei Facebook. De Graaf äußerte sich weniger scharf als Hedman und Zijlstra und appellierte für menschlich respektvollen Umgang mit van Leuven, auch sie vertritt allerdings die Meinung, dass van Leuven wegen ihrer biologischen Voraussetzungen einen unfairen Wettbewerbsvorteil hätte.

Frauen-Darts in zwei Lager gespalten

Ob das tatsächlich so ist, ist umstritten: Die frühere Darts-Weltranglistenerste Linda Duffy forscht mittlerweile an der Universität zum Thema und vertritt auf Grundlage dessen die Ansicht, dass Männer bei Wurfsportarten aus biologischen Gründen gegenüber Frauen im Vorteil sind. Daher sei geboten, dass Frauen - neben offenen Wettbewerben wie der PDC-WM im Ally Pally, an der 2021 auch Hedman schon teilgenommen hatte - eine eigene Kategorisierung im Darts behielten.