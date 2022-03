Darts: Gerwyn Price spielt mit Handbruch bei Premier League

Am 9. April sollte der „Iceman“ im Valley Tavern Pub „Fleur de lis“ unweit seines Heimatorts Markham in Wales gegen seinen Kumpel und ehemaligen Profi-Boxer Rhys Evans antreten. Der Kampf war als Teil einer Benefizveranstaltung zugunsten der Krebsforschung in Wales, des St David‘s Hospice Care und des Velindre Cancer Centre in Cardiff geplant.