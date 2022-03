Darts: UK Open Runde 4 mit Schindler, Hempel, Price, van Gerwen, Wright und Anderson

Damit bewies der 35-Jährige seine aufsteigende Form. Erst am vergangenen Donnerstag gelang ihm am 4. Spieltag der Cazoo Darts Premier League sein erster Sieg, womit nun auch er als letzter Spieler nicht mehr ohne Punkte in der Tabelle gelistet wird. (BERICHT: Hat Michael Smith die Chance seines Lebens verpasst?)