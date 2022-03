Michael van Gerwen: Die Wiederauferstehung des Darts-Stars - drei Triumphe in elf Tagen

Dazu hat er sich nach seinem Stotterstart in der Premier League wieder in den Kreis der Favoriten befördert. Sollte er am 13. Juni 2022 in der Mercedes-Benz Arena in Berlin (LIVE im TV auf SPORT1) seinen sechsten PL-Triumph feiern, würde er mit Rekordsieger und Darts-Legende Phil Taylor gleichziehen - und zugleich seinen ersten Major-Titel seit den UK Open 2020 feiern.