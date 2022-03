Niko Springer bei UK Open 2022: Hier spricht die neue deutsche Darts-Hoffnung

Springer: Erst mal versuche ich mich so gut es geht zu verkaufen. Mir ist es wichtig, dass ich mein gewohntes Spiel abrufe und ein gutes Gefühl an den Tag lege, dann kommt der Rest schon von alleine. So schaue ich von Spiel zu Spiel. Ich setze mir kein konkretes Ziel, beispielsweise ins Viertelfinale zu kommen. Jeder der Teilnehmer hat grundsätzlich das Potenzial, auch zu gewinnen. Deswegen hat das für mich auch mit Respekt zu tun, also die Gegner zu würdigen und keine hohen Ansprüche zu stellen.