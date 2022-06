Darts Premier League: Joe Cullen und sein Reisechaos zum Finale in Berlin

Dennoch geht Cullen mit Optimismus in das Match, sieht er doch Parallelen zwischen sich und Clayton, der die Premier League im vergangenen Jahr gewinnen konnte. „Es ist eine Ironie, dass ich gegen Jonny spiele, denn ich könnte das wiederholen, was er letztes Jahr getan hat, als er das Masters gewann, um zum ersten Mal in die Premier League zu kommen, sich durch einen Sieg im letzten Spiel für die Finalnacht qualifizierte und dann das ganze Ding gewann“, erklärte er im Gespräch mit Telegraph&Argus.