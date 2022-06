Wegen Fußball-WM: Darts-WM 2023 verlegt? PDC reagiert offenbar auf Katar-Turnier

Das Finale der Wüsten-WM in Katar wird am 18. Dezember ausgetragen. Auch die beiden Halbfinals am 13. und 14. Dezember sowie das Spiel um Platz drei am 17. Dezember werden thematisiert. An all diesen Abenden sollen die Pfeile im Alexandra Palace in London ruhen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)