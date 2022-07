Darts: Clemens überrascht mit Mega-Comeback - Clayton und Price mit Blamage

Beide Spieler stehen in der Order of Merit direkt nebeneinander und schenkten sich von Beginn an nichts. Einen optimalen Start des Nordiren konterte Clemens zunächst mit einem Break zum 2:2-Ausgleich. In der Folge setzte sich Gurney jedoch zwei weitere Male ab – und hatte den Sieg beim zwischenzeitlichen Stand von 5:3 dicht vor Augen.