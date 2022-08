Clayton geht bei Queensland Darts Masters unter - Sherrock ebenfalls raus

Bei dem Event der PDC World Series of Darts fand die aktuelle Nummer sieben der PDC Order of Merit von Beginn an nicht ins Spiel und lag schnell mit 0:4 zurück. Mit zwei Legs in Folge keimte nochmal etwas Hoffnung auf, aber sein Kontrahent, der bei seiner einzigen WM-Teilnahme im Ally Pally 2021 nicht über die erste Runde hinauskam, machte im Anschluss den Coup perfekt. Es war dessen erster Sieg überhaupt in der World Series. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)