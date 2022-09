German Open: Deutscher Darts-Profi beendet Negativserie

Der in der Weltrangliste besser platzierte Smith versuchte den Rückstand aufzuholen, kam jedoch zu selten in den Checkout-Bereich. So verwandelte Horvat seinen dritten Match-Dart. In der nächsten Runde trifft er am Samstag nun auf den starken Jose Oliveira de Sousa. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)