Darts Players Championship 25: WM-Dämpfer für deutsches Duo

Besonders bitter für den „Maximiser“: Im Kampf um das WM-Ticket verliert der gebürtige Wiesbadener immer mehr an Boden. In der PDC Order of Merit ist der 26-Jährige bereits hoffnungslos abgeschlagen. In der Pro Tour Order of Merit hat er auf Rang 87 liegend auch nur noch Chancen, wenn er in den verbleibenden Players Championships ordentlich abräumt. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)