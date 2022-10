Darts: Talent Beau Greaves schnappt Sherrock WM-Ticket weg - und knackt Rekord wie Taylor & van Gerwen

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt jemals in den Ally Pally kommen würde. Ich fühlte mich wie eine Außenseiterin und stehe immer noch unter Schock. Ich habe es noch nicht begriffen“, erklärte Greaves, die reihenweise Averages jenseits der 90 Punkte an die Scheibe zauberte, im Anschluss und ergänzte: „Man muss die Besten schlagen, um die Beste zu sein. Ich bin so glücklich. Das ist so ein großer Erfolg.“