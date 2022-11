Darts: Florian Hempel sichert sich WM-Ticket mit Gewinn der Super League

„Ich habe mich am Anfang gut mit 2:0 in Führung gesetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass dann Faxereien angefangen haben, aber da fing ein bisschen etwas neben dem Board an. Er hatte den Eindruck ich fing an, ich hatte den Eindruck, er hat angefangen. Das hat sich dann ein bisschen hochgeschaukelt“, berichtet Hempel bei SPORT1 nach seinem Finalsieg.