Darts-WM 2023: Florian Hempel - Profil, Karriere, Turniersiege

„Als ich bereits kein Handball mehr spielte, lebte ich in Köln in einer WG. Dort hatten wir eine Dartscheibe hängen und haben alle drei Wochen - samstags vorm Feiern gehen - ein bisschen gezockt“, verriet Hempel einst. „Und irgendwann hatte ich eine Woche Urlaub und habe mehr gespielt, dann habe ich mir ein richtiges Board und richtige Pfeile gekauft. So ist es gewachsen.“