Darts: Michael Smith surft weiter auf der Erfolgswelle

Damit hat die aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit, die jahrelang verlässlich in großen Endspielen den Kürzeren gezogen hatte, innerhalb kürzester Zeit drei TV-Titel geholt. Erst im November 2022 hatte er mit dem Erfolg beim Grand Slam of Darts sein erstes Major-Turnier gewinnen können. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)