Nordic Darts Masters 2023: Wright beendet die Siegesserie des Bully Boy

Erstmals seit seinem Triumph bei der Darts-WM 2023 im altehrwürdigen Ally Pally geht Michael Smith wieder als Verlierer vom Board. Beim Nordic Darts Masters in Kopenhagen unterlag er im Halbfinale mit 8:11 gegen Peter Wright.

Damit beendete „Snakebite“ die Serie von zwölf Siegen in Folge des Engländers, die den Sieg beim Bahrain Darts Masters beinhaltet. Vor allem dessen überragende Doppelquote von 50 Prozent gab am Ende den Ausschlag.

Und der Schotte veredelte diesen Triumph über die aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit und sicherte sich im Finale seinen ersten Sieg seit den German Darts Open im September des vergangenen Jahres. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Wright wirft die absolute Darts-Elite aus dem Turnier

Gegen Gerwyn Price setzte sich der 52-Jährige im Endspiel mit 11:5 durch. Dabei erwischte „Snakebite“ einen überragenden Start und lag mit 5:0 in Front, ehe sein Gegenüber richtig im Spiel war. Diesen Vorsprung ließ sich Wright nicht mehr nehmen und brachte den Sieg souverän ins Ziel.

Dass der Sieg des Schotten an diesem Abend mehr als verdient war, zeigt jedoch ein Blick auf seinen Spielplan. Bereits im Viertelfinale hatte er Michael van Gerwen mit 10:9 niedergekämpft.

Damit hat Wright in Kopenhagen gegen die Nummer eins, drei und vier der PDC Order of Merit gewonnen. Er selbst belegt aktuell den zweiten Rang. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)