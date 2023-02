Darts: Ex-Weltmeister Gerwyn Price kassiert neuen Tiefschlag

Beim Player‘s Championship 4 in Barnsley kassierte die ehemalige Nummer 1 aus Wales eine überraschende Erstrunden-Niederlage: Der „Iceman“ unterlag dem Niederländer Jeffrey Sparidaans, der erst seit kurzem eine Tourkarte hat, mit 5:6. (NEWS: Alles zum Darts)

Gerwyn Price früh raus - van Duijvenbode triumphiert

Price hatte zuletzt bei seinem Heimspiel in der Premier League einen Tagessieg gefeiert, wirkt ansonsten aber, als wäre er in einer Schaffenskrise. Bei der WM verlor er klar gegen Gabriel Clemens - und irritierte mit seiner jetzt schon legendären Kopfhörer-Aktion, um die zum Standard gewordenen Negativreaktionen gegen ihn auszublenden.