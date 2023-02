Darts: Ein schlechter Witz mit heftigen Folgen! Darts-WM-Starter verliert alle Sponsoren

Dieser Scherz ist nach hinten losgegangen – und zwar so richtig! (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Für Diogo Portela, Darts-Profi aus Brasilien, der schon sechsmal an der WM im Londoner Ally Pally teilgenommen hat, war der Sonntag alles andere als ein guter Tag.

Am Morgen hatte der 34-Jährige einen Witz auf seinem Twitter-Account veröffentlicht. Eigentlich nicht ungewöhnlich, postet Portela doch jeden Tag einen Witz. Dieser kam allerdings alles andere als gut an.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

So schrieb der Darts-Spieler: „Was bringt traurige Menschen zum Springen? Brücke.“

Portela verliert Sponsoren nach Tweet

Es dauerte nicht lange, ehe es negative Reaktionen hagelte. Und es kam noch schlimmer: An nur einem Tag verlor „Brazilliant“, so sein Spitzname, laut eigenen Angaben alle seine Sponsoren. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)