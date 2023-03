Darts-Action live im Free-TV auf SPORT1: European Darts Open mit Schindler und Clemens

Darts-Action live!

Auch in diesem Jahr überträgt SPORT1 neben der Darts-WM und vielen weiteren großen Major-Turnieren vier ausgewählte Events der PDC European Tour. Los geht‘s mit den European Darts Open in Leverkusen, der zweiten von insgesamt 13 Stationen in Deutschland und dem nahegelegenen Ausland in dieser Saison.

Das Turnier wird von Freitag, 24. März, bis Sonntag, 26. März, in der Ostermann-Arena ausgetragen. Unter den 48 Teilnehmern sind mit Martin Schindler, Gabriel Clemens, Florian Hempel, Nico Kurz, René Eidams, Ricardo Pietreczko und Pascal Rupprecht gleich sieben deutsche Starter, die in Leverkusen ein Heimspiel haben.

Als formstärkster deutscher Spieler präsentiert sich momentan Martin Schindler. Nachdem er Anfang des Monats bei den UK Open mit seinem ersten Viertelfinal-Einzug bei einem Major-Turnier überraschte, legte „The Wall“ am vergangenen Wochenende noch einmal nach und spielte sich bei der Players Championship 5 bis ins Halbfinale. Gleiches gelang auch Pietreczko beim Players Championship 8 am Montag.

Darts live auf SPORT1: European Darts Open

Topfavorit auf den Sieg in Leverkusen ist einmal mehr Michael van Gerwen: „Mighty Mike“ hat die Chance, das Turnier zum vierten Mal in Folge zu gewinnen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

SPORT1 begleitet die European Darts Open in Leverkusen mit über 23 Livestunden an drei Tagen umfangreich im Free-TV, zudem werden alle Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps und in der neuen Smart-TV-App sport1TV übertragen. Los geht es am Freitag um 13 Uhr.