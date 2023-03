Darts: Nur Schindler mit Sieg und letzter Deutscher bei UK Open - Clemens & Hempel gescheitert

In der Runde der letzten 64 rang „The Wall“ aus Strausberg, der als Teil der Top 32 der Weltrangliste und seiner Platzierung in der Order of Merit erst in der vierten Runde eingriff, den Wizard mit 10:7 nieder, bot dabei einen mehr als soliden Average von 95,8, wenngleich Schindler zunächst einen Matchdarts (56 Rest) ausließ.