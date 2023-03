Premier League Darts in Berlin beschert Sport1 starke Quote

Das deutsche Darts-Highlight in Berlin hat SPORT1 eine starke Quote beschert.

In der Spitze verfolgten eine halbe Million Zuschauer die Live-Übertragung der neunten Station der Premier League am Donnerstagabend in der Arena am Ostbahnhof. Seit vier Jahren hatten nicht so viele Menschen zu einem Event der Eliteliga beim Sportsender aus Ismaning eingeschaltet.