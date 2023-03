Darts Premier League: Bully Boy geschlagen! "Frettchen" feiert in Berlin

Berlin feiert das „Frettchen“!

Weltmeister Michael Smith hat seinen zweiten Sieg in dieser Saison der Premier League Darts verpasst. Am 9. Spieltag, dem Gastspiel in Deutschland, triumphierte im Finale Underdog Jonny Clayton mit 6:4.

Clayton, der 2021 noch die Premier League gewonnen hatte, stand erst zum zweiten Mal in diesem Jahr in einem Endspiel. Am 5. Abend war er Michael van Gerwen 3:6 unterlegen. (Alle News zur Darts Premier League)

Der „Bully Boy“ hatte sich nach einem 1:3-Rückstand noch einmal ins Finale zurückgekämpft und ging sogar mit 4:3 in Front - gegen herausragende 54,5 Prozent Trefferquote auf die Doppel bei Clayton war aber kein Kraut gewachsen.

„Bully Boy“ jagt den Neun-Darter!

Smith, der im WM-Finale gegen Michael van Gerwen im besten Leg aller Zeiten einen Neun-Darter geworfen hatte, jagte auch in Berlin das perfekte Spiel.

Im 4. Leg des Halbfinales gegen Nathan Aspinall warf Smith sechs und acht perfekte Darts - das Publikum feierte schon lautstark, selbst Gegner Aspinall fieberte mit.

Ein Neun-Darter war dem „Bully Boy“ aber nicht vergönnt. Mit einem Average von 104 und sieben 180ern marschierte er aber überzeugend zum 6:4 und damit ins Endspiel.

 02:02 Darts Premier League: Weltmeister Michael Smith schrammt am 9-Darter vorbei

Dort kam er dem Neun-Darter aber nicht mehr näher und musste sich auch mit Platz 2 begnügen.

Van Gerwen fliegt im 1. Spiel raus

Clayton hatte „Mighty Mike“ in einem Krimi mit 6:5 niedergerungen. Van Gerwen gewann vom 4. bis zum 6. Spieltag drei Abende in Serie.

 02:27 Madhouse: Moderatorin Jana wird von Fan aufgezogen

Price verpasst Hattrick

Ex-Weltmeister Gerwyn Price verpasste dagegen in Berlin den Hattrick, nachdem er die beiden vorherigen Premier-League-Abende in Newcastle und Nottingham noch gewonnen hatte. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Der „Iceman“ scheiterte im Halbfinale an seinem walisischen Landsmann Clayton (4:6).

 03:43 Darts Premier League: Ekstase pur! So irre feierten Darts-Fans in Berlin

Der 9. Spieltag der Premier League im Überblick:

Viertelfinale:

Dimitri van den Bergh - Michael Smith 3:6

Nathan Aspinall - Chris Dobey 6:4

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6:5

Peter Wright - Gerwyn Price 3:6

Halbfinale:

Michael Smith - Nathan Aspinall 6:4

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6:4

Finale: