Darts: Martin Schindler schlägt Anderson-Besieger und steht im Achtelfinale

„The Wall“ besiegte Roman Benecky in einem umkämpften Match mit 6:4 und schaltete damit den Überraschungsspieler des ersten Turniertages aus. Sein tschechischer Gegner hatte am Vortag Gary Anderson bei dessen Rückkehr auf die European Tour sensationell aus dem Turnier geworfen .

Heta begeistert auch niederländisches Publikum

Für Begeisterung gerade bei den einheimischen Zuschauern, sorgte erneut der Australier Damon Heta. Wie schon bei den European Tour Turnieren in Deutschland passte Heta auch in den Niederlanden seinen Walk-On an. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)