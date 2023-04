Darts: Niko Springer sorgt für deutsche Überraschung - dann kommen ihm die Tränen

Der 22-jährige Niko Springer, der ohne Tour Card auf der Challenge Tour unterwegs ist, schlug Premier-League Teilnehmer und Nummer neun der Welt, Dimitri Van den Bergh, ungewöhnlich deutlich mit 6:1 und steht zum zweiten Mal in einem European-Tour-Achtelfinale.

Nach dem Sieg sorgte Springer für einen emotionalen Moment in der Halle: „Heute ist der Jahrestag, an dem meine Oma verstorben ist. Ich habe Dimi auch gerade gesagt, dass ich für meine Oma gespielt habe. Ich hoffe, ihr geht es gut da oben“, sagte der Mainzer mit Tränen in den Augen unter tosendem Applaus der Zuschauer.