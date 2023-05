Darts: Karriereende? "Nicht mehr so viel Spaß" - Vincent van der Voort offenbart Sinnkrise

Seinen letzten Auftritt auf der PDC Tour hatte Vincent van der Voort vor knapp drei Wochen bei der Players Championship 10 in Wigan. In der zweiten Runde verlor der 47-Jährige 2:6 gegen Gabriel Clemens.

Seitdem war der „Dutch Destroyer“ nicht mehr im Wettkampf zu sehen, weswegen er nun in der PDC Order of Merit aus der Top-32 gerutscht ist. „Jetzt falle ich in der Weltrangliste ab. Das hat mit mehreren Faktoren zu tun, darunter auch ein Stück weit mit der Motivation“, erklärte er im TV-Sender Viaplay Sport Nederland und fügte hinzu: „Ich schaue jetzt, ob ich weitermachen will. In den kommenden Monaten werde ich die Entscheidung treffen.“