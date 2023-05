European Darts Grand Prix 2023: Clemens macht Schindler-Duell klar

Im Glaspalast in Sindelfingen stehen sich am Samstagabend (ab 21.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Gabriel Clemens und Martin Schindler gegenüber. Möglich machte der „German Giant“ dieses Aufeinandertreffen mit seinem 6:4-Sieg gegen Lee Evans im letzten Duell am Freitag.