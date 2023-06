Darts: Polen mit Krzysztof Ratajski sorgt beim World Cup of Darts für Weltrekord

Die Frankfurter Eissporthalle wurde am Freitagabend beim World Cup of Darts Schauplatz eines Weltrekords - ein polnisches Darts -Duo ließ die Zuschauer jubeln.

In ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Litauen haben Krzysztof Ratajski und Krzysztof Kciuk den Doppel-Weltrekord bei der Team-WM gebrochen. Mit einem Average von 118,10 Punkten legten die Osteuropäer beim 4:1-Sieg ein absurd gutes Niveau auf.

Den bisherigen Doppel-Rekord hielten die Niederländer um Legende Raymond van Barneveld und den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen. In ihrem Halbfinale 2014 gegen Nordirland spielten sie einen kombinierten Average von 117,88 Punkten.

Die kurze Matchdistanz (Best of seven Legs) befeuerte zwar die Wahrscheinlichkeit auf unverhältnismäßig hohe Zahlen, und doch: Die Polen mussten gar ein Leg abgeben. Mit einem Scoring-Average von unsagbaren 132 Punkten gepaart mit einer 67%-Doppelquote konnte insbesondere Kciuk überraschen.