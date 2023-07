Darts: Gabriel Clemens scheitert beim World Match Play deutlich an Jonny Clayton

Die deutsche Nummer eins scheitert in der ersten Runde des World Matchplay mit 10:8 an Jonny Clayton.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

In den ersten vier Legs hat Clemens je Chancen ein Leg zu gewinnen, ließ allerdings alle Chancen liegen (0/8) und lag so früh 0:4 hinten. Von diesem Rückstand konnte er sich lange nicht mehr erholen. Auch eine Aufholjagd am Ende des Matches kam zu spät.