Darts: Vier Titel an einem Wochenende! Wunderkind Greaves weiter unaufhaltsam

Auch am Sonntag gab es an Beau Greaves kein Vorbeikommen. Die 19-jährige Engländerin feierte mit zwei weiteren Turniersiegen ein perfektes Wochenende in Milton Keynes.

So triumphierte Greavees beim 15. und 16. Event der PDC Women‘s Series, nachdem sie bereits am Vortag die beiden Ausscheidungen für sich entscheiden konnte. Der junge Darts-Star steht nun bei sieben Titel in Folge.

„Ich habe sehr gut gespielt“, erklärte Greaves über ihre nächsten beiden Siege. Doch auch wenn es schon fast zur Gewohnheit wird, dass die Teenagerin ein Turnier nach dem anderen gewinnt, meinte sie: „Ich bin immer noch nicht in Höchstform.“

Schon im ersten Turnier am Sonntag ließ Greaves mit einem Average von 93,91 ihren Kontrahentinnen ein weiteres Mal keine Chance. Im Finale überrollte sie Mikuru Suzuki mit 5:0 und sicherte sich mit einem Whitewash ihren 18. Titel der Women‘s Series.

Nächster Doppelschlag von Greaves: Suzuki lässt Siegchance liegen

Am Abend hatte Suzuki wieder im Endspiel das Nachsehen. Dieses Mal gestaltete sich die entscheidende Partie jedoch knapper: Die Japanerin ging sogar mit 4:3 in Führung, blieb aber ohne Matchdart. Greaves sorgte mit einem 124er-Checkout für den Decider, den sie nach 16 Darts für sich entschied.

Nach dem nächsten Doppelschlag von „Beau N‘Arrow“ gibt es in der Rangliste der Women‘s Series an der Spitze keine Bewegung. Greaves führt diese weiterhin unangefochten an, während Suzuki ihre WM-Teilnahme so gut wie sicher hat.