Darts World Matchplay: Erster Favorit schon raus! Price siegt trotz Fehlstart

Am Samstagabend fanden die Auftaktpartien des World Matchplay im englischen Blackpool statt. Dort kämpft bis zum 23. Juli die Darts-Elite um den begehrten Titel.

Für Rob Cross, Nummer fünf der Welt , ist das Turnier allerdings schon vorbei. Der Weltmeister von 2018 und World-Matchplay-Champion von 2019 musste bereits in seiner Auftaktpartie die Segel streichen. „Voltage“ unterlag „Superchin“ Daryl Gurney in der Runde der letzten 32 mit 10:12.

Gurney hat die besseren Nerven

In einer umkämpften Partie erwischte Gurney den besseren Start. Mit einem 15-Darter holte sich der Nordire direkt per Break das erste Leg. Gurney spielte weiter groß auf und zog auf 4:0 davon.

Dann wachte Cross so langsam auf. Der 32-Jährige spielte sich zurück in die Partie und glich zum 6:6 aus. Ein Highlight: Der 12-Darter von Cross inklusive 170er-Finish zum 7:7. Anschließend ging es hin und her, sodass beim Stand von 9:9 die „Two-Clear-Leg-Regel“ griff.