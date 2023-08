Darts: Der "Iceman" gewinnt in Deutschland

Gerwyn Price hat das 17. Players Championship-Turnier des Jahres für sich entschieden. In der Halle 39 in Hildesheim überzeugte der Waliser insbesondere im Viertelfinale mit einem überdurchschnittlichen Average.

„Ich habe mich durch ein paar Spiele durchgekämpft. Selbst im Finale war ich nicht in Bestform, aber ich habe gewonnen und das ist alles, was zählt“, sagte er nach dem 8:5-Sieg in der Schlussrunde gegen den Nordiren „Rocky“ Josh Rock am Mikrofon der PDC.