Darts-Action mit deutschem Trio - World Series of Darts Finals 2023 LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Stream

Für Darts-Fans steht der nächste Leckerbissen auf dem Programm. Vom 15. bis zum 17. September (alle Spiele LIVE auf SPORT1 ) duellieren sich die besten Spieler in der Amsterdamer Mehrzweckhalle AFAS Live um den Titel der World Series of Darts 2023 .

Aus deutscher Sicht hält das Turnier noch ein besonderes Highlight bereit. Erstmals in der Geschichte des Events sind gleich drei Deutsche am Start. Nachdem im vergangenen Jahr die Farben Schwarz-Rot-Gold überhaupt nicht vertreten waren, haben sich diesmal Gabriel Clemens, Martin Schindler und Daniel Klose qualifiziert.

Für Klose und Schindler ist es die Premiere bei diesem Turnier, Clemens geht seit 2019 bereits zum dritten Mal an den Start. Allerdings konnte der „German Giant“ bislang noch kein Spiel bei den World Series of Darts Finals gewinnen.

So können Sie das World Series of Darts Finals 2023 LIVE verfolgen:

Zeitplan

SPORT1 überträgt alle Spiele LIVE im Stream. Im Free-TV steigt SPORT1 am Samstag um 23.00 Uhr, am Sonntag um 19.00 Uhr ein.

Modus beim World Series of Darts Finals 2023

In der ersten Runde treten die Nummer 9-16 der World Series Order of Merit gegen acht Tour Card Holder Qualifiers an. Die Gewinner treffen in der zweiten Runde auf die Top-8 der World Series Order of Merit.