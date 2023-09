Darts: Bitter für Humphries! Trotz Neun-Darter kein Titel

Was für ein Finale der Hungarian Darts Trophy 2023! Im MVM Dome in Budapest zeigten Luke Humphries, der mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte, und Dave Chisnall Darts auf absolutem Weltklasseniveau. Am Ende hatte „Chizzy“ das glücklichere Händchen und durfte über einen 8:7-Triumph im Finale des zwölften Turniers der European Tour der PDC jubeln.