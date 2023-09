Darts: Schindler-Gala in Budapest! Jetzt wartet ein Topduell

Bei der Hungarian Darts Trophy 2023 in Budapest wird Martin Schindler seiner Favoritenrolle mehr als gerecht. Als Top16-Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit erst in Runde zwei in das Turnier der European Tour eingestiegen, überrollte der Deutsche seinen Gegner Sebastian Bialecki mit 6:1. Damit trifft „The Wall“ am Sonntag im Achtelfinale auf Luke Humphries, der Keane Berry mit 6:2 aus dem Turnier beförderte.