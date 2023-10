Darts: Pikachu läuft im deutschen Duell heiß! Gaga gnadenlos!

Deutscher Festtag beim German Darts Championship! Ein bärenstarker Ricardo Pietreczko und der gnadenlose Gabriel Clemens sind am Samstag in die 3. Runde eingezogen.

„Gaga“ Clemens fertigte in Hildesheim den an Nummer 1 gesetzten Dave Chisnall mit 6:2 ab. Der „German Giant“ trifft in der 3. Runde am Sonntag auf Ross Smith - einen Gegner, vor dem sich der Deutsche mit seinem Average von 100,99 nicht verstecken muss. Pietreczko spielt gegen George Killington.