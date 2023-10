Darts: Hempel kratzt am WM-Ticket

Beim Players Championship 28 im Metrodome in Barnsley musste sich Florian Hempel im Achtelfinale zwar mit 3:6 gegen Ricky Evans geschlagen geben. Dennoch dürfte die aktuelle Nummer 56 der PDC Order of Merit mit dem Tag zufrieden sein.

Zuvor feierte er gegen Steve Beaton, Richie Burnett und Lee Evans drei souveräne 6:1-Siege, die ihn in die Nähe eines Tickets für die Darts-WM im altehrwürdigen Ally Pally (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1 ) bringen. Der 33-Jährige schiebt sich auf Rang 34 im World Championship Race und liegt bei noch zwei ausstehenden Championship-Turnieren nur 1.000 Pfund hinter Martijn Kleermaker, der aktuell den so begehrten 32. Rang innehat.

Bester Deutscher war hingegen erneut Ricardo Pietreczko. Der Sieger der German Darts Championship 2023 startete mit zwei Erstrundenniederlagen zwar schwer in die vier Tage in Barnsley, hatte sich jedoch bereits in der dritten Veranstaltung am Freitag mit seinem Halbfinaleinzug eindrucksvoll zurückgemeldet.