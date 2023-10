Darts: "Mehr dicke Eier gingen nicht!" SPORT1-User feiern Pietreczko

Als Ricardo Pietreczko im Finale der German Darts Championship die entscheidende Doppel-16 zum Sieg über Peter Wright warf, sackte der 28-Jährige auf den Boden, vergrub sein Gesicht in den Händen und blieb dort mehrere Sekunden liegen, ehe er wieder aufstand und sich von den Fans in der Halle 13 in Hildesheim feiern ließ.

Pietreczko, mit dem Spitznamen „Pikachu“ in der Dartswelt bekannt, hatte sich soeben zum zweiten deutschen Sieger auf der Professional Darts Corporation (PDC) Pro Tour gekürt. Zuvor hatte nur der ehemalige Junioren-Weltmeister Max Hopp 2018 ein Pro-Tour-Event der PDC gewonnen - ebenfalls in Deutschland (German Darts Open in Saarbrücken).

Auch die PDC feierte diesen Moment und schrieb auf X (ehemals Twitter): „Deutschland hat einen neuen Darts-Helden!“ Den Post garnierte der Darts-Verband mit dem Klatschende-Hände-Emoji und gratulierte dem gebürtigen Berliner zur „Leistung seines Lebens“.

Er selbst wusste nach seinem Triumph nicht so recht, was er sagen sollte. „Mir fehlen die Worte“, sagte Pietreczko im Siegerinterview auf der Bühne und fügte hinzu: „Ich bin komplett überwältigt.“

SPORT1-User feiern „Pikachu“

Auch die SPORT1-User waren komplett euphorisiert von dieser deutschen Darts-Sternstunde. „Völlig verdient und mir kamen doch glatt die Tränen“, schrieb Sandra Schnitzler bei SPORT1 Darts auf Facebook.

Mit dieser Meinung war die Userin nicht allein. „Es war ein unglaublicher Abend mit unglaublichen Leistungen. Ich war gebannt vor dem TV! Nicht nur das Finale, nicht nur Ricardo, was die Jungs an das Board gezaubert haben, macht einen sprachlos“, war auch Dennis Lischo voll des Lobes angesichts der Leistungen in Hildesheim.

SPORT1-User feiern Ricardo Pietreczko

Zudem glauben die User an eine große Zukunft des deutschen Youngsters. Fan Christian Wagner hatte schon länger das Gefühl, „dass der mal eine große Rolle spielt“. Vor allem seine Konstanz wurde als Zeichen für weitere Erfolge gewertet.

Der User Torsten Pokörn fasste die Coolness, mit der Pietreczko in seinem ersten großen Finale ans Oche ging, kurz und knapp zusammen: „Mehr Selbstvertrauen und dicke Eier gingen wohl nicht!“

"Mehr Selbstvertrauen und dicke Eier gehen nicht"

Während einige User die aktuelle Nummer 53 der PDC Order of Merit schon in den Top-10 sehen, gibt es jedoch auch warnenden Stimmen. „Lasst mal die Kirche im Dorf. Wenn er mal wieder zwei, drei Spiele verliert, wird er eh wieder nur ausgelacht“, mahnte ein anderer.

