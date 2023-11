Players Championship Finals: Clemens beeindruckt bei WM-Generalprobe

Im englischen Minehead bezwang der favorisierte Clemens den Favoritenschreck Niels Zonneveld im Achtelfinale deutlich mit 10:1. Zuvor hatte er den an Nummer fünf gesetzten Engländer Josh Rock in der zweiten Runde mit 6:3 bezwungen .

Der Saarländer zeigte sich gegen den Niederländer wieder von seiner starken Seite und spielte lange Zeit einen Drei-Dart Average von über 100 Punkte. So übte er früh viel Druck auf seinen Gegner aus, dem nach dem überraschenden Sieg gegen Jonny Clayton nicht mehr viel gelingen wollte.

MvG jubelt - Duell mit Clemens naht

Im Viertelfinale wartet auf Clemens am Sonntag der an Nummer 20 gesetzte Luke Woodhouse. Der Engländer warf nach seinem Sieg über den früheren Weltmeister Rob Cross auch Dave Chisnall raus. In einem spannenden Duell behielt er mit 10:8 die Oberhand.