Darts-WM ohne Max Hopp - bittere Niederlage für ehemalige deutsche Nummer 1

Gotthardt tat sich zunächst ebenfalls schwer, sodass es zunächst ein Duell auf Augenhöhe war. Nach dem Hopp-Break zum 3:3 legte „The Tunnel“ aber eine Schippe drauf und hält somit seinen Traum vom Alexandra Palace am Leben.

Springer zittert sich ins Viertelfinale

Zum Auftakt überraschte Welge den Favoriten. Er ging schnell mit 3:0 in Führung und checkte dabei sogar 140 Punkte aus. Springer, der zwischendurch pro Aufnahme weniger als 75 Punkte spielte, setzte mit einem 110er-Checkout dann das erste Highlight und kämpfte sich so in die Partie zurück.