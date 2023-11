Nach Neun-Darter: Deutsche Darts-Hoffnung Springer greift nach WM-Ticket

Das Missgeschick war der deutschen Darts-Hoffnung sichtlich peinlich. Doch er sammelte sich schnell wieder und setzte zum entscheidenden Wurf an. Traumwandlerisch sicher traf er in die Doppel-12 und konnte sich über den gelungen Neun Darter und damit den Erfolg über Manfred Bilderl freuen.

Es war eines der großen Highlights seiner noch jungen Karriere, in der der gebürtige Mainzer auch schon den ein oder anderen großen Namen geschlagen hat.

Deutsche Darts-Hoffnung schockt Star

Den eindrucksvollsten Sieg zeigte er vor wenigen Monaten in Riesa - und damit dem Ort, bei dem er erstmals auf der European Tour zu begutachten war.

Nach seinem Auftakterfolg über Scott Williams wartete in der zweiten Runde Dimitri Van den Bergh. Doch statt in Ehrfurcht zu erstarren, spielte der „Meenzer Bub“ befreit auf und ließ dem Belgier kaum Luft zum Atmen . Beim 6:1-Triumph gelang ihm einen Average von 92,04 Punkte.

Der Sieg war für ihn in doppelter Hinsicht emotional. „Heute ist der Jahrestag, an dem meine Oma verstorben ist. Ich habe Dimi auch gerade gesagt, dass ich für meine Oma gespielt habe. Ich hoffe, ihr geht es gut da oben“, sagte er mit Tränen in den Augen nach der Partie.