Darts: Deutscher schlägt Legende bei Senior WM

Es sollte einfach nur ein besonderes Erlebnis werden und mündete in einer kleinen Darts-Sensation! Als erster Deutscher nimmt Manfred Bilderl an der Senior Darts-WM teil – und bekam es dort mit keinem geringeren als Rekordweltmeister Phil Taylor zu tun. Und der 56-Jährige rang in der Circus Tavern im englischen Purfleet tatsächlich die große Legende bei deren letzter Weltmeisterschaft nieder, nutzte seinen ersten Matchdart zum 3:2 nach Sätzen und steht nun im Achtelfinale. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)