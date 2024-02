Darts-Superstar adelt die "großartigen" Fans in Berlin

Michael van Gerwen war der strahlende Sieger eines atmosphärischen Darts-Festtags in Deutschland - und würdigte danach explizit die ekstatischen Fans in Berlin.

„Ich bin so glücklich, diesen Premier-League-Abend vor diesem großartigen Publikum in Berlin gewonnen zu haben“, schrieb er nach seinem Tagessieg am 2. Spieltag der Premier League Darts in der Mercedes-Benz-Arena.