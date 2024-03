Darts: 16-jähriger van Put sorgt für Furore

Während Littler sich als Vize-Weltmeister 2024 und jüngster Sieger eines PDC-Turniers in der Weltelite etabliert hat, steckt die Karriere von van Put noch in den Kinderschuhen. Und doch sollten sich Darts -Fans den Namen Born van Put merken.

Der Belgier setzte sich vier Monate nach seinem 16. Geburtstag beim Home Nation Qualifier für die Belgian Darts Open durch und ist damit bis dato der jüngste Teilnehmer an einem European Tour Event. Auf dem Weg zur Qualifikation räumte van Put fünf Landsleute aus dem Weg, seine Averages reichten dabei von 70 bis 84. Zum Vergleich: Littler, 30. der Order of Merit, warf in der Premier League am Donnerstag bei seinen beiden Partien gegen Nathan Aspinall (6:3) und Michael Smith (3:6) einen Average von 93,89 bzw. 95,27.