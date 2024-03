German Darts Grand Prix: Deutscher Debütant zahlt in München Lehrgeld

Bitterer Auftakt aus deutscher Sicht beim German Darts Grand Prix 2024 : Der erste von acht nationalen Teilnehmern scheiterte in der Nachmittagsession des European-Tour-Events im Münchener Zenith in seinem ersten Match.

Am Samstag sind sechs weitere Deutsche in der ersten Runde gefordert. Ricardo Pietreczko greift als an Position 15 gesetzter Spieler am Ostersonntag ins Geschehen ein.