Darts: Die Wiederauferstehung eines Champions

Gary Anderson kann es doch noch! Der Schotte hat am Sonntag den NEO.bet European Darts Grand Prix in Sindelfingen gewonnen und seinen erst insgesamt zweiten Titel auf der European-Tour eingefahren. Sein erster Erfolg liegt über neun Jahre zurück. Nach dem Triumph konnte Anderson sein Glück kaum glauben.

Anderson: „Ich weiß nicht, wie ich gewonnen habe“

Vor den jubelnden Fans in Sindelfingen sagte der „Flying Scotsman“ auf der Bühne: „Es ist schon sehr lange her, dass ich ein Turnier auf einer großen Bühne gewonnen habe.“ Sein letzter großer Einzelerfolg stammt aus dem Jahr 2018. Damals gewann der 53-Jährige das World Matchplay, die UK Open, die Champions League of Darts sowie den Grand Slam of Darts.

Zusammen mit seinem schottischen Teampartner Peter Wright gewann er 2019 noch den World Cup of Darts. Am vergangenen Sonntag endete die Durststrecke. Wie Anderson es in Sindelfingen geschafft zum Sieg hat, wusste er selbst nicht. „Ich weiß nicht, wie ich heute Abend gewonnen habe. So viel Glück, wie in meinen letzten drei Spielen, hatte ich noch nie“, schmunzelte der 53-Jährige.